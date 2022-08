Addio a Enzo Garinei (96), l’attore che esordì con il film Totò le Mokò. Nel 2020 era in tournè con “Aggiungi un posto a tavola”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Morto a 96 anni l'attore Enzo Garinei Enzo Garinei, prolifico attore teatrale, televisivo e cinematografico ma anche uno dei principali caratteristi del panorama italiano, si è spento all'età di 96 anni. Fratello del noto commediografo e regista teatrale Pietro Garinei, Enzo aveva esordito nel cinema nel 1949, in Totò le Mokò. Numerose le sue apparizioni in commedie musicali e film, nonché nel teatro leggero di Garinei e Giovannini. Nel 2019-2020 era tornato in tournée con la nuova edizione di "Aggiungi un posto a tavola". - (PRIMAPRESS)