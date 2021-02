Addio a Claudio Sorrentino colpito dal Covid. È stato il doppiatore di Travolta, Gibson e Willis

(PRIMAPRESS) - ROMA - Colpito dal Covid, è morto a 75 anni Claudio Sorrentino, la voce italiana di John Travolta, Mel Gibson, Bruce Willis, Ron Howard in Happy Days e Topolino negli anni Settanta. Doppiatore per tradizione familiare, è stato anche attore e autore di trasmissioni. In esclusiva per la Rai ha scritto e condotto Il magico mondo dei suoni del cinema, 10 puntate che oggi vengono riproposte da Radio Techetè. E' stato tra i fondatori del Segretariato Sociale Rai - (PRIMAPRESS)