Addio a Catherine Spaak (77), l’elegante volto del cinema italiano degli anni ‘70 e ‘80

(PRIMAPRESS) - ROMA - Addio a Catherine Spaak, l'attrice nata in Francia da una famiglia belga, aveva conosciuto il successo in Italia come cantante, attrice e conduttrice televisiva. Malata da tempo, era ricoverata in una clinica di Roma. Due anni fa era stata colpita da un'emorragia cerebrale. Se ne è andata a 77 anni. La sua fama è esplosa in Italia negli anni Sessanta e Settanta recitando in film come "Il sorpasso" e "La voglia matta", dove interpretava una spregiudicata adolescente. In tv è stata per 15 stagioni al timone di "Harem" su Rai3 e, all'inizio degli anni Ottanta, è stata la prima conduttrice di "Forum". Ha anche partecipato a "Ballando con le stelle" all'"Isola dei Famosi".

Nel corso del suo lungo percorso cinematografico la Spaak ha lavorato con alcuni dei più grandi registi della nostra commedia, da Mario Monicelli ("L'armata Brancaleone") a Dino Risi ("Il sorpasso"), da Luciano Salce ("La voglia matta") a Nanni Loy ("Made in Italy"), da Luigi Comencini ("La bugiarda") fino al più recente Paolo Virzì ("I più grandi di tutti"). Ma a lei si sono affidati altri mostri sacri come Alberto Lattuada, Marco Ferreri, Dario Argento, Damiano Damiani e Roger Vadim. - (PRIMAPRESS)