Aces Sport Video Awards 2021: a Macerata la consegna dei riconoscimenti a nove Comuni italiani

MACERATA - Si terrà domani 7 ottobre la cerimonia di premiazione della prima edizione dell'ACES Video Awards, il premio di ACES Italia, la Delegazione nazionale di ACES Europe - Federazione delle Capitali e delle Città Europee dello Sport, per valorizzare la comunicazione multimediale dei Comuni italiani nella realizzazione dei video promozionali di candidatura a Capitale/Regione/Città/Comune/Isola/Comunità Europee dello Sport.La cerimonia di premiazione si svolgerà nell'ambito dell'undicesima edizione (Macerata, 6-10 ottobre 2021) di OVERTIME Festival – Festival Nazionale del Racconto, dell'Etica e del Giornalismo Sportivo, organizzato da Associazione culturale Pindaro in collaborazione con Regione Marche, Comune di Macerata e Università degli Studi di Macerata.Ad assegnare le nominations è una giuria composta da membri di Sport e Salute, CONI, ANCI, Fondazione Sport City, USSI e rappresentanti dei media oltre che sportivi medagliati, tra cui la campionessa olimpica e Capitana del Progetto "Legend" di Sport e Salute Manuela Di Centa. Sono stati 19 i video realizzati dai Municipi che concorrono all'assegnazione di nove sezioni: otto premi tecnici e sportivi e il premio generale di miglior video. La Cerimonia di premiazione, in programma presso lo Sferisferio di Macerata, sarà intervallata da un Talk sulle Città Italiane e lo Sport che vedrà allo stesso tavolo i rappresentati istituzionali e le Amministrazioni Comunali, con il fine di condividere le best practices sul tema per una maggior sensibilizzazione sull'importanza della pratica sportiva in Italia. "Siamo davvero contenti della risposta dei Comuni a questa nostra iniziativa – le parole del Presidente ACES Italia Vincenzo Lupattelli – l'ACES Video Awards rappresenta un ulteriore tassello per coniugare, attraverso la forza espressiva di un video, lo sport con i valori imprescindibili della nostra vita come salute, benessere ed integrazione. La cornice dell'Overtime Festival rappresenta un valore aggiunto per questa prima edizione, che nel 2022 sarà estesa a tutti i Comuni europei riconosciuti o candidati European Capital/Region/City/Town/Island/Community of Sport". Con la 1.a edizione dell'ACES Video Awards, che segue in ordine di tempo i Webinar tenuti nei mesi scorsi su Fondi Europei e Public & Sport Administration, ACES Italia continua il suo lavoro di promozione dei valori dello Sport e del Territorio promossi dai protagonisti di tutti i giorni, appassionati e praticanti di tutte le discipline sportive, per incentivare l'aumento della pratica sportiva in Italia per tutte le generazi