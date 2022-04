Accoglienza rifugiati ucraini: un webinar dell’Osservatorio Salesiano per i diritti dei minori

Sarà un approfondimento sullo stato di crisi per il conflitto tra Russia e Ucraina e del numero sempre più consistente di persone in fuga dall’Ucraina. L'incontro propone una riflessione sul tema molto attuale dell’accoglienza delle famiglie e dei minorenni ucraini giunti sul territorio nazionale, cercando di comprendere, in particolare, lo status quo – seppur ancora in divenire – dell’accoglienza e mettere in luce alcune prassi e strategie operative.