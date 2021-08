Abusi sessuali: la leggenda del rock Bob Dylan dovrà comparire dinanzi al Tribunale di NYC

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - Una vecchia storia di abusi sessuali tira in ballo l'81enne leggenda del rock Bob Dylan. Il musicista è stato citato in giudizio in un tribunale di New York da una donna che afferma che la leggenda del rock e del folk americano abusò sessualmente di lei quasi 60 anni fa, nel 1965, quando aveva solo 12 anni. L'accusa sostiene che Dylan, avrebbe imbottito l'allora 12enne di droga e alcol e poi avrebbe abusato di lei diverse volte, anche al Chelsea Hotel. Il portavoce del cantautore ha replicato che "questa accusa vecchia di 56 anni è falsa e sarà vigorosamente contestata". - (PRIMAPRESS)