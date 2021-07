Abusi minori: agli arresti domiciliari don Emanuele Tempesta, sacerdote della diocesi di Milano

(PRIMAPRESS) - MILANO - Non si hanno ancora molte notizie circa l'arresto avvenuto questa mattina , da parte della Squadra mobile della Questura di Milano, del sacerdote della diocesi di Milano, don Emanuele Tempesta. Il sacerdote, posto agli arresti domiciliari, sarebbe accusato di abusi sessuali commessi su minori nel periodo che va dal febbraio 2020 a maggio 2021. A darne notizia è la stessa diocesi di Milano "in mancanza di comunicazioni ufficiali". La diocesi ha assicurato "massima collaborazione con l'autorità giudiziaria" esprimendo "stupore e dolore" per la notizia. - (PRIMAPRESS)