Abusi di religiosi a Monaco: il Papa emerito Benedetto XVI esprime il profondo rammarico. “Fu grave colpa non affrontare i fatti”

MONACO - Sul dossier degli abusi di religiosi nell'arcidiocesi di Monaco, il Papa emerito Ratzinger Benedetto XVI, spiega con una lettera il profondo rammarico per quei 5000 casi di abusi nel periodo di cui anche lui fu vescovo. "Mi rammarico per ogni singolo caso, posso solo esprimere profonda vergogna, grande dolore e la mia sincera domanda di perdono".Poi:"Grandissima colpa "non affrontare gli abusi "ma non sono un bugiardo".Ci fu una riunione,lui vescovo,su un sacerdote cui serviva una terapina,ma non si disse che era un abusatore, quindi non lo fermai, spiega.