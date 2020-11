Abruzzo: oggi si decide per passare in Zona Rossa. I nuovi positivi hanno raggiunto la soglia dei 20 mila

(PRIMAPRESS) - L’AQUILA - La Regione Abruzzo sfiora i 20 mila nuovi positivi superando Friuli Venezia Giulia e Umbria e per l’area si profila un passaggio da Zona Arancione a Zona Rossa. Nonostante le raccomandazioni all’Aquila le zone di aggregazioni di giovani nel centro storico non sono state monitorate con efficacia.

Scuole di ogni ordine e grado saranno probabilmente chiuse, come pure negozi, ad eccezione di quelli con attività e servizi essenziali: da domani l'Abruzzo potrebbe diventare Zona Rossa. Ad annunciarlo è stato il vice presidente della Regione, Emanuele Imprudente,sulla propria bacheca Fb. Il governatore della Regione,Marco Marsilio, dovrebbe firmare oggi l'ordinanza con i provvedimenti,dopo la riunione avuta ieri pomeriggio con il Comitato tecnico-scientifico. - (PRIMAPRESS)