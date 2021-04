Abrignani (Cts): "Test salivari a scuola e nei teatri renderebbero le riaperture più sicure. Sono efficaci al 95% e costano poco"

(PRIMAPRESS) - MILANO - Le riaperture preoccupano i virologi perchè i numeri dei nuovi positivi e dei decessi non sono così tanto bassi. A creare maggiore preoccupazione è il massiccio ritorno a scuola con i focolai possibili nei mezzi di trasporto pubblici. A questo proposito l'immunologo membro del Cts, Sergio Abrignani, avanza la proposta di test salivari rapidi sugli studenti che insieme ad una copertura dei vaccini, nei prossimi mesi, renderebbero "la scuola ancora più sicura". "Dovrà essere il governo a decidere ma in due o tre settimane si potrebbe partire con i test salivari" perché costano poco e sono "efficaci al 95%" e si "possono usare anche all'ingresso di cinema e teatri". Come accade negli "Usa, in Germania" dove se ne fanno "milioni alla settimana" e servono "anche per far ripartire l'economia" - (PRIMAPRESS)