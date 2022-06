Abbigliamento moto: la trevigiana Eleveit presenta la calzatura "all season" Hybrid

(PRIMAPRESS) - MONTEBELLUNA (TREVISO) - L'azienda trevigiana di calzature specializzata per il motociclismo Eleveit mette in catalogo una sneaker "alla season" che assicura sicurezza nei punti di maggiore usura ma allo stesso tempo condizioni termiche ottimali. Con un nuovo sistema di allacciatura a scomparsa con lacci di colore giallo fluo che si riportano fino nel retro della scarpa e la chiusura a fascia è in velcro, così si presenta il modello Hybrid. Il materiale della tomaia è realizzato con un tessuto a maglie detto Knitted resistente alle abrasioni ulteriormente arricchito da una serie di fasce di protezione in gomma e dalla lettera E di Eleveit posizionata nella parte esterna.

Per la suola Eleveit ha scelto di utilizzare due tipi di materiali, una di color bianco in gomma in PU che ha il pregio di rendere la scarpa più morbida e confortevole quando si indossa e la seconda di colore nero realizzato con una gomma dalla mescola più dura e resistente.

Per l'azienda di Montebelluna e per questo motivo sono stati inseriti dei rinforzi nella parte del tallone e nella punta del piede e nei malleoli oltre ad una parte in gomma nella zona delle falangi per proteggere la scarpa dall'usura della leva del cambio. il prezzo è di 170 euro.