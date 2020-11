A Titolo Quinto su Rai 3 il racconto di Napoli in lutto per Maradona e la querelle del Commissario alla Sanità della Calabria

(PRIMAPRESS) - ROMA - “Titolo V”, il programma su Rai3, condotto da Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti, domani 27 novembre (21,20), racconterà la Napoli in lutto per la morte di Diego Armando Maradona e lo farà con il sindaco Luigi De Magistris mettendo in risalto i chiaroscuri dell’uomo e le contraddizioni della città che lo ha amato più di ogni altra cosa.

Il programma, poi, dedicherà una spazio alla querelle sulla riapertura delle scuole in piena emergenza sanitaria intervistando il coordinatore del comitato tecnico scientifico Agostino Miozzo ed ancora le misure previste in Italia per la “stagione bianca”. In collegamento, i corrispondenti Rai da Londra, Parigi e Berlino per raccontare come nel resto d’Europa ci si prepara alle festività.

Dopo le rivelazioni che hanno portato alle dimissioni del generale Saverio Cotticelli, Walter Molino continuerà a indagare sulla spaventosa voragine del bilancio della sanità calabrese. Nella regione, dove ancora manca il nuovo commissario “ad acta”, infuriano le polemiche su ben 18 nosocomi chiusi tra continui rimbalzi burocratici di responsabilità e la decisione di affidare la gestione di nuovi ospedali da campo ad Emergency e Gino Strada.

L’inchiesta sulla sanità di Titolo V andrà però oltre il covid, con le testimonianze e le denunce di medici e malati che, con intere strutture riconvertite completamente all’emergenza virus, non riescono a provvedere alle cure per altre gravi patologie e malattie mortali.

Tra gli altri ospiti, oltre alla consueta presenza del costituzionalista Francesco Clementi, Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute; Simona Sala, Direttore di Rai Giornale Radio e Radio1; il sindaco di Bergamo Giorgio Gori; il procuratore capo di Catanzaro Nicola Gratteri; il segretario generale della Cgil Maurizio Landini; Evelina Christillin, presidente del Comitato promotore di Torino 2006 e vicepresidente vicario dei XX Giochi Olimpici Invernali di Torino, attualmente alla guida della Fondazione Museo Egizio di Torino; il giornalista e conduttore di Radio24 Sebastiano Barisoni; gli editorialisti de La Stampa Marcello Sorgi e del Corriere della Sera Marco Demarco. - (PRIMAPRESS)