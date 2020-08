A Bruxelles mascherina obbligatoria da oggi in tutti i locali pubblici. I contagi sono 600 nelle ultime 24 ore

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Mascherina obbligatoria da oggi in tutti i luoghi pubblici della regione di Bruxelles per l'aumento dei casi di Covid.Lo annuncia il governo regionale. L'11 luglio l'obbligo era stato introdotto in tutto il Paese nei luoghi pubblici al chiuso;dal 24 luglio era stato esteso a tutti i mercati all'aperto e nelle vie dello shopping. La nuova misura riguarda i 19 comuni della regione di Bruxelles. I contagi sono oltre i 50 al giorno per 100.000 abitanti,cioè più di 600 nuovi casi ogni 24 ore su 1,2 mln di abitanti. - (PRIMAPRESS)