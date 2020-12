A 94 anni scompare l’ex presidente francese ed europeista Valery Giscard d’Estaing. È stato protocanonico a San Giovanni in Laterano

(PRIMAPRESS) - PARIGI - L'ex presidente francese Valery Giscard d'Estaing è morto all'età di 94 anni. Ventesimo Capo di Stato della Repubblica francese dal 1974 al 1981, Giscard era ricoverato in ospedale a Tours dallo scorso novembre nel reparto di cardiologia, dopo aver subito già a settembre un altro ricovero a Parigi per una "leggera infezione ai polmoni". L’ex presidente che era coprincipe d'Andorra aveva anche un legame con l’Italia come Protocanonico d'onore della Basilica di San Giovanni in Laterano a Roma. - (PRIMAPRESS)