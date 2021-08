A 101 anni scompare Edmond H.Fischer, Nobel per la medicina nel 1992 per il meccanismo delle proteine

(PRIMAPRESS) - SEATTLE (USA) - Edmond H.Fischer, Nobel per la medicina nel 1992, è deceduto a Seattle all'età di 101 anni. Biochimico e farmacologo, aveva ottenuto il Nobel per le sue scoperte sulla fosforilazione reversibile delle proteine come meccanismo di regolazione biologica. Era nato a Shanghai il 6 aprile 1920 da genitori svizzeri. Frequentò la Scuola di chimica di Ginevra, dove conseguì un dottorato di ricerca in ingegneria chimica nel '47. Il suo impegno di ricerca prima a Ginevra e poi presso il California institute of technology. - (PRIMAPRESS)