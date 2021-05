9 Maggio: la data simbolica che ricorda l'Europa, le vittime del terrorismo e la mamma

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il 9 Maggio, per percorsi e vicende varie è diventata una data simbolica per diverse celebrazioni da quella più “storica” che risale al 1950 con la nascita della prima Europa, a quella che ha fissato in questa data il ricordo delle vittime del terrorismo in Italia che ha fissa la sua istituzione con una legge del 2007 per ricordare la morte di Aldo Moro per mano delle Brigate Rosse il 9 maggio 1978. E' il riconoscimento delle Istituzioni e dei cittadini alle vittime e alle loro famiglie. A partire dagli anni '60 l'Italia è stata colpita più volte da stragi o attacchi a uomini e donne dello Stato, imprenditori, sindacalisti, giornalisti, ad opera di estremisti di ogni genere e talvolta anche da terroristi internazionali. Ed infine la Festa della Mamma, una ricorrenza civile che si celebra in alcuni Paesi del mondo per ricordare l’influenza sociale di questa figura nelle future generazioni. - (PRIMAPRESS)