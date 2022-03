8 marzo: i webinar dello studio Toffoletto De Luca Tamajo su diritti e diversità di genere

(PRIMAPRESS) - MILANO - La Festa della Donna, di domani 8 marzo, fa il punto sulla divisione di genere e i segnali di un cambiamento culturale prima ancora che economico. Uno dei maggiori studi legali in Italia specializzati in diritto del lavoro e sindacale, Toffoletto De Luca Tamajo ha istituito la Gender Equality Week. Da oggi 7 marzo all’11 marzo sono in calendario appuntamenti, webinar e formazione per coinvolgere sia i professionisti che i clienti in attività che promuovono buone pratiche e supportano le imprese verso l’inclusività.

«Le disparità di genere costituiscono tuttora uno dei maggiori ostacoli allo sviluppo sostenibile ed economico delle organizzazioni - afferma l’avvocato Franco Toffoletto, managing partner dello Studio. - Abbiamo leggi per l’equità salariale, per le quote rosa in cda, dobbiamo costituire policy interne per le opportunità di carriera, ma solo nelle imprese in cui ogni singola unicità opera in un ambiente inclusivo è possibile mettere a sistema conoscenze, esperienze e potenzialità differenti per invertire il paradigma e farne uno strumento di crescita.» Il 10 marzo, invece, dialogo in streaming «Promuovere l’equilibrio di genere in azienda: dall’azione alla certificazione» con Enrico Gambardella, presidente del Winning Women Institute, e le nostre partner Chiara Torino e Donatella Cungi per capire i vantaggi e le azioni per ottenere il bollino rosa per la certificazione delle aziende che superano il cosiddetto gender gap. La Gender Equality Week in Studio non si fermerà l’11 marzo: fino a luglio proseguirà il percorso interno di workshop tenuti dal filoso e formatore in tematiche di genere Lorenzo Gasparrini con l’obiettivo di condividere feedback e spunti per strutturare la policy interna sul linguaggio inclusivo."Non vogliamo connotare il nostro impegno in ciò che si definisce Diversity&Inclusion esclusivamente nella settimana legata all’8 marzo – conclude Franco Toffoletto. - La parità di genere è per noi un valore sul quale abbiamo costruito il nostro percorso di crescita interna basato esclusivamente su talento e competenze». L’attenzione per una cultura sociale e aziendale inclusiva passa anche attraverso il sostegno ad associazioni come Parks - Liberi e Uguali e Valore D, oltre all’impegno personale di socie e soci in iniziative per la crescita e lo sviluppo imprenditoriale in particolare delle donne. - (PRIMAPRESS)