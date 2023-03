8 marzo con sciopero trasporti e scuola. Lo stop di 24 ore che si lega alla festa delle donne

(PRIMAPRESS) - ROMA - Lavoratori dei trasporti e scuola pronti ad incrociare le braccia domani, 8 marzo, per lo sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private. Lo stop di 24 ore dovrebbe riguardare autobus, tram e metropolitane che potranno subire rallentamenti, ritardi o cancellazioni di alcune corse. Lo sciopero è indetto dalle organizzazioni sindacali Cub, Cobas, Si Cobas, Slai Cobas, Sgb, Usb e Us. La motivazione, in collegamento con la giornata internazionale delle donne, riguarda, secondo alcuni comunicati dei sindacati, il peggioramento della condizione generale di vita delle donne a partire dalla condizione di lavoro nel nostro Paese, che investe tutti gli altri ambiti: sociale, familiare, culturale. - (PRIMAPRESS)