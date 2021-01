6 gennaio 1980: il ricordo dell'uccisione del presidente della Regione Sicilia, Piersanti Mattarella

(PRIMAPRESS) - PALERMO - Il 6 gennaio 1980 la mafia uccideva l'allora presidente della Regione Sicilia Piersanti Mattarella, fratello del Presidente della Repubblica. 41 anni dopo si cerca ancora la verità lungo la pista della saldatura Cosa nostra-terrorismo nero, base di una strategia tesa a colpire la Sicilia e l'Italia intera. Il fratello del Presidente Mattarella, nato a Castellammare del Golfo il 24 maggio 1935, venne ucciso a Palermo mentre si recava in Chiesa senza scorta a bordo della sua auto.Il simbolo del riscatto della Sicilia venne freddato in via Libertà davanti ai suoi familiari. - (PRIMAPRESS)