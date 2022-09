48º Forum Ambrosetti: apertura con Zelensky (collegamento) e sfide globali dell’energia

(PRIMAPRESS) - CERNOBBIO (COMO) - Sarà l'intervento del presidente ucraino Zelensky ad aprire oggi la 48esima edizione del Forum Ambrosetti, il tradizionale appuntamento sulle rive del lago di Como che ospita figure di spicco dell'economia internazionale. La questione Ucraina con le sue implicazioni economiche sui mercati internazionali sarà al centro del summit che si interrogherà sulle sfide globali del futuro per le risorse energetiche ma anche nel breve termine. Questa edizione, come avviene dall'inizio della pandemia da Covid, sarà in parte fisica e in parte digitale. Dopo l'intervento di apertura di Valerio De Molli e il contributo in videoconferenza del presidente ucraino, è previsto l'intervento del ministro degli Esteri, Di Maio. - (PRIMAPRESS)