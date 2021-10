44º Congresso nazionale trapianti d’organo: domani l’apertura a Napoli nel segno dei bisturi al femminile

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Si apre domani 3 ottobre e sino al 5 prossimo a Napoli, presso il Royal Continental di Napoli, il 44° Congresso Nazionale della Società dei Trapianti d’Organo e Tessuti (SITO) che sarà aperto dal Presidente SITO e Professore ordinario di Chirurgia Generale all'Università di Pisa, Ugo Boggi e da Paride De Rosa in rappresentanza di tutti i presidenti del congresso. Le diverse sessioni del congresso saranno un confronto dei massimi esperti su aggiornamenti e nuove tecniche di trapianti ma sarà anche un’opportunità per il riconoscimento del contributo essenziale delle donne allo sviluppo della trapiantologia. Verranno infatti premiate Luisa Belardinelli, prima donna ad eseguire in Italia un trapianto di rene al Policlinico di Milano; Elena Orsenigo, prima donna italiana a eseguire un trapianto al pancreas al San Raffaele di Milano, Sofia Martin Suarez prima donna a eseguire un trapianto di cuore al Sant’Orsola di Bologna e Manuela Rocella prima donna italiana ad eseguire un trapianto di fegato all’Università di Pisa. “Riconoscimenti - come ha sottolineato Boggi - che va oltre il concetto burocratico di “parità di genere”. Abbiamo realizzato una survey insieme al Centro Nazionale Trapianti e l’Associazione WIS Italia (Women In Surgery)». «A questo sondaggio hanno risposto 95 centri trapianto – continua il professor Boggi, che precisa – si tratta di un numero elevato che conferma l’affidabilità dei dati ottenuti. È emerso, ad esempio, che fra i chirurghi di livello primariale, 1 su 5 è donna, ed è un risultato di grade rilevanza. Inoltre, in numero assoluto, sono ben 65 le donne che hanno eseguito trapianti da sole, mentre quelle che li eseguono attualmente in autonomia sono addirittura 44. Siamo insomma di fronte a un ruolo forte, decisivo, delle donne nella chirurgia dei trapianti». - (PRIMAPRESS)