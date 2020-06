40° Anniversario strage di Ustica: Mattarella "Bisogna trovare risposte risolutive"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Oggi 27 giugno l’Italia ricorda il tragico incidente del 1980 quando per circostanze ancora ignote se non con una ricostruzione parziale, ci fu l’abbattimento di un aereo di linea ad Ustica. “Non può e non deve cessare l'impegno a cercare quel che ancora non appare definito nelle vicende di quella sera drammatica.Trovare risposte risolutive (...) richiede l'impegno delle istituzioni e l'aperta collaborazione di Paesi alleati". Così il presidente della Repubblica, Mattarella, ha detto nel giorno del 40esimo anniversario della strage di Ustica. ”La strage (...) è impressa nella memoria della Repubblica", scrive Mattarella, esprimendo "solidarietà con i familiari delle ottantuno vittime". - (PRIMAPRESS)