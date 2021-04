25 Aprile, Mattarella: "Uniti per riaffermare i valori del nostro vivere civile"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, anticipa la celebrazione del 25 aprile, Giorno della Liberazione d'Italia dall'occupazione nazista e dal regime fascista. Desidero"ricordare il sacrificio di migliaia di connazionali che hanno lottato nelle fila della Resistenza e combattuto nelle truppe del Corpo Italiano di Liberazione, di quanti furono deportati, internati,sterminati nei campi di concentramento". Così il presidente della Repubblica Mattarella per il 76esimo anniversario della Liberazione. In epoca di pandemia,"più che mai è necessario rimanere uniti in uno sforzo congiunto che ci permetta di(...) riaffermare i valori e gli ideali che sono alla base del nostro vivere civile". Questo è il messaggio conternuto anche nel messaggio inviato alle Associazioni combattentistiche e d'Arma. - (PRIMAPRESS)