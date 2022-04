25 aprile: il sapore della festa della liberazione mentre infuria la guerra in Ucraina

(PRIMAPRESS) - ROMA - La capitale si prepara a festeggiare e ricordare il 25 aprile, 77° anniversario della Liberazione. Lunedì sarà una giornata densa di appuntamenti. Si inizia alle 9, con l'omaggio al Milite Ignoto del Presidente Sergio Mattarella che deporrà una corona d'alloro all'Altare della Patria mentre in altre città ci saranno diversi appuntamenti per ricordare l'evento. Ma quest'anno il 25 aprile ha un significato ancora più forte perché si è compreso con la guerra in atto in Ucraina tutto il significato della libertà di un popolo. - (PRIMAPRESS)