2023, i luoghi del mondo dove è già iniziato il nuovo anno: dalla Nuova Zelanda all’Australia e Giappone

(PRIMAPRESS) - ROMA - Ad Aukland e Tokyo, è già arrivato l'anno nuovo. Nel piccolo Stato insulare di Kiribati in mezzo all'Oceano Pacifico è già arrivato il 2023. Fuochi d'artificio nel cielo anche in Nuova Zelanda, Australia e in Giappone. A Sydney i festeggiamenti sono iniziati al ponte di Harbour verso le 14.00 (ora italiana). Alle 16.00 festeggiamenti a Tokyo. E' arrivato l'anno nuovo anche in Corea del Nord alle 16.30 e alle 17.00 a Singapore. - (PRIMAPRESS)