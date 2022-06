1000 Miglia: in serata l’arrivo della “carovana rossa” a Roma dopo Forlì, San Marino, Urbino e Gubbio

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il tempo di controllare il livello di olio e acqua negli affaticati radiatori e questa mattina la carovana della 1000 Miglia ha ripreso il viaggio verso Roma con l'equipaggio Vesco-Salvinelli sull'Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato per ora in testa. Alle 6:10 in punto gli equipaggi si sono messi in marcia in direzione della capitale, dove la prima macchina è attesa questa sera attorno alle 21. La mattinata vedrà il «museo viaggiante» attraversare Forlì e Gambettola prima della salita verso il monte Titano e l’approdo nella Repubblica di San Marino. Quindi i meravigliosi passaggi di Urbino e Gubbio prima della sosta per il pranzo a Passignano sul Trasimeno. - (PRIMAPRESS)