10ª Giornata nazionale contro lo spreco alimentare. Gli eventi in programma domani

(PRIMAPRESS) - ROMA - "2030 > moving on” è il tema della 10^ Giornata nazionale di Prevenzione dello spreco alimentare che si celebra domani 5 febbraio. La giornata ha l'obiettivo di raggiungere i punti fissati dall’Agenda delle Nazioni Unite. Sarà quindi una decima edizione focalizzata sulla prevenzione dello spreco alimentare a vari livelli – da quello domestico, che incide per oltre il 50% sulla filiera dello spreco nazionale e internazionale – alle perdite in campo, alla dispersione alimentare negli step che precedono l’acquisto, la gestione e il consumo del cibo nelle case. Sarà un’edizione per sensibilizzare su vasto raggio la società, dalle istituzioni alle aziende, dalle scuole ai cittadini, sulle strette implicazioni fra spreco alimentare e impatto ambientale. Sarà, soprattutto, l’occasione per appropriarsi degli Obiettivi dell’Agenda 2030, e capire come inserirli ciascuno nel proprio quotidiano, attraverso azioni e comportamenti concreti.Diversi gli eventi promossi per iniziativa della campagna Spreco Zero di Last Minute Market con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente, dell’ANCI e di RAI per la sostenibilità e si svolgeranno a Roma giovedì 2 febbraio, dalle 11.30 nello Spazio Europa – sede di Rappresentanza Permanente della Commissione Europea (via IV Novembre, 149), Interverranno, fra gli altri, il Ministro dell’Università e Ricerca Anna Maria Bernini, il Presidente Federalimentare Paolo Mascarino, il Presidente Confagricoltura e Coordinatore Nazionale Agrinsieme Massimiliano Giansanti, il Vice Direttore Generale FAO, Maurizio Martina, l’Inviato speciale per la Sicurezza Alimentare del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale Stefano Gatti.Iniziative a Roma. Le Acli di Roma, in collaborazione con la A.S Roma, recupereranno le eccedenze dell’area ospitality in occasione dell’incontro Roma Empoli e organizzeranno una cena alla Chiesa di San Stanislao a Centocelle per circa 60 famiglie. L’Associazione Equoevento Onlus, in collaborazione con lo chef Marco Esposito che ha fatto dell’etica e della sostenibilità il suo cavallo di battaglia in cucina, preparerà la cena per gli ospiti della mensa del Vo.Re.Co di via della Lungara che offre sostegno e aiuto a persone in difficoltà. Sempre domenica sera alle 20, il Collettivo Gastronomico Testaccio, grazie alle eccedenze alimentari raccolte dalle attività di Coldiversa, rete di distribuzione alternativa, solidale, sostenibile e inclusiva promossa dalla APS Abili Oltre il cui Presidente Marino D’angelo e co-coordinatore del 4 tavolo del Consiglio del Cibo su economia solidale e filiere alternative, preparerà una cena per le ospiti e gli ospiti dell'emergenza gelo sistemati nella momentanea tensostruttura di Campo Boario, a cui partecipo insieme all’Assessora alle Politiche Sociali e alla Salute. - (PRIMAPRESS)