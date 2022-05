1° Maggio: il contro-concertone del popolo delle Partite Iva alla Bocca della Verità di Roma

(PRIMAPRESS) - ROMA - Mentre al Circo Massino di Roma i volti noti della musica si alterneranno sul palco del Primo Maggio, a pochi passi dal tradizionale Concertone, si terrà il contro-evento organizzato dal popolo delle partite Iva e dei precari. Dalle 14 alle 21 in Piazza della Bocca della Verità ci sarà l'altra festa quella dedicata esclusivamente agli autonomi e ai non rappresentati.

"Concerti-Amo" è il titolo della contro-manifestazione organizzata a Roma, come spiega Angelo Distefano, presidente del movimento Le Partite Iva, promotore dell'iniziativa insieme a Omv-L'Eretico, Ancora Italia, Alternativa, DirPubblica-Applet, Fisi e Partitalia.

"Abbiamo scelto Roma perché è la città simbolo delle manifestazione e della Festa dei Lavoratori, fino ad oggi trasformata in una farsa da ha tradito e strumentalizzato il diritto al lavoro: sindacati, associazioni di categoria e Governo. Negli ultimi 2 anni la complicità dei sindacati a fianco di un governo incapace e impreparato ha portato alla chiusura definitiva di 500mila aziende e alla creazione di un milione di nuovi disoccupati; mai così tanti nella storia", prosegue Distefano.

"Non sarà una semplice Festa, ma un inno al lavoro, qualunque esso sia, un inno alla resistenza ed un giorno per dimostrare che nonostante tutte le difficoltà di questi anni, limitazioni, crisi economiche e povertà dilagante , esiste un Popolo che non si arrende e che ama il proprio Paese, che non ci sta e che continuerà a lottare contro autoritarismi e predominio di lobby, finanza e multinazionali.", conclude il presidente di Le Partite Iva. - (PRIMAPRESS)