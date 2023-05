Zelensky a Berlino, prima visita dopo l’invasione. Oggi l’incontro con il presidente Steimeier

(PRIMAPRESS) - BERLINO - Dopo l'Italia il presidente ucraino Zelensky è arrivato a Berlino. Il presidente ucraino Zelensky ha ringraziato la Germania per il suo sostegno incontrando oggi il cancelliere Scholz nella sua prima visita nel Paese dopo l'invasione della Russia. "Nel momento più difficile della storia moderna dell'Ucraina, la Germania è or- gogliosa di essere nostra amica e alleata. Insieme vinceremo e riporteremo la pace in Europa",ha scritto Zelensky sul libro degli Ospiti. Il presidente ucraino è arrivato stanotte in Germania e in giornata incontrerà anche il presidente Steinmeier. - (PRIMAPRESS)