Yemen: nella guerra dimenticata dal 2014, le milizie Houthi ieri hanno ucciso 15 militari regolari

(PRIMAPRESS) - YEMEN - Nella guerra dimenticata in Yemen ieri sono morti 15 soldati dell'esercito del governo riconosciuto in due diversi attacchi. Il conflitto nello Yemen va avanti dal 2014, quando la milizia Houthi sostenuta dall'Iran ha conquistato la capitale Sanaa. Più volte la coalizione araba ha affiancato i regolari contro le milizie Houthi ma il risultato è stato di centinaia di migliaia di morti per bombe o mancanza di cibo. - (PRIMAPRESS)