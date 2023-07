Wimbledon: Sinner in semifinale. È il terzo italiano sull’erba del centrale inglese

(PRIMAPRESS) - REGNO UNITO - Mentre Jannik Sinner conquista la prima semifinale della sua carriera nel grande Slam a Wimbledon superando in quattro set, dopo due ore e un quarto di gioco, il russo Roman Safiullin, 25enne numero 92 del mondo al suo miglior risultato in carriera in uno Slam. Il tennista altoatesino, dopo aver ottenuto la qualificazione ora affronterà in semifinale ìl vincitore tra Rublev e Djokovic. Sarà il terzo italiano a giocare una semifinale sull'erba dell'All England Club. - (PRIMAPRESS)