Virginia: due morti e 5 feriti in una sparatoria in una cerimonia di diplomi. Fermati gli attentatori

USA - in Virginia,il bilancio di una sparatoria e di due morti,5 feriti ancora una volta in una scuola. Due delle sette persone ferite nella sparatoria erano ad una cerimonia di diploma di scuola superiore a Richmond. La polizia ha fermato due persone sospettate per l'aggressione,a riferirlo è il capo della polizia ad interim di Richmond, Rick Edwards. Le due persone sospettate della sparatoria sono state prese in custodia, ha aggiunto Edwards.