Violenza in Cecenia: picchiata e rasata a zero la giornalista della Novaja Gazeta, Elena Milashina

CECENIA - È ancora sotto osservazione in ospedale la giornalista di cronaca investigativa, la russa di Novaya Gazeta, Elena Milashina, che è stata aggredita, picchiata e rasata completamente dei suoi capelli in Cecenia, dove ora è ricoverata. In una foto su Twitter Milashina appare appunto con la testa rasata, mani fasciate e ricoperta di un liquido verde. La cronista lavora con Novaya Gazeta, periodico russo fondato da Gorbacev e diretto dal Nobel per la pace Muratov. Di Novaya Gazeta faceva anche parte Poltikovska -ja quando fu uccisa nel 2006. Sono Ceceni i 5 uomini condannati.