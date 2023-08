Violenza di gruppo: sotto inchiesta il branco che ha abusato di due 13enni a Caivano

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Un branco di 5 minorenni e un maggiorenne ( già arrestato) è sotto inchiesta per uno stupro di gruppo. I 6 sono accusati di aver stuprato 2 cugine di 13 anni nel Parco Verde di Caivano, in provincia di Napoli. Le vittime sono state attirate con l'inganno in un capannone e poi violentate per ore. Sequestrati i cellulari dei ragazzi, alcuni forse minori di 14 anni. I fatti a luglio, poi la denuncia dei familiari e le visite mediche che avrebbero confermato il racconto delle 13enni, ora in casa-famiglia protetta. - (PRIMAPRESS)