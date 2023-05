Vigevano: incendio nell’Ilga Gomma con una colonna di fumo nera. Non ci sono feriti

(PRIMAPRESS) - VIGEVANO - Un incendio di vaste proporzioni sta interessando l'azienda Ilga Gomma, nella zona industriale di Vigevano (Pavia) Sul posto sono al lavoro già da alcune ore i vigili del fuoco, giunti anche dalle sedi di Pavia,Robbio (Pavia) e Mortara (Pavia). Si attendono rinforzi pure da Milano. Non si sono registrati feriti, ma si è alzata una colonna di fumo nero visibile da tutta la città e in diverse zone si avverte un odore acre di gomma bruciata è stato chiuso per precauzione. - (PRIMAPRESS)