Vietnam: incendio in un edificio in un quartiere popoloso di Hanoi con decine di morti e 54 feriti

VIETNAM - Un incendio è divampato in un edificio di 9 piani ad Hanoi, capitale del Vietnam, causando "decine di morti", secondo quanto riporta l'agenzia statale Vna. 54 persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale. Altre 70 sono state tratte in salvo dai soccorritori. Un bilancio ufficiale delle vittime non è stato ancora fornito. L'edificio si trova in un'area densamente popolata nel sud-ovest della città, e le ristrette dimensioni delle vie di accesso hanno ostacolato il passaggio dei mezzi dei vigili del fuoco.