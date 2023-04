Vicenza: è stato operato al polmone il vigile ferito da un marocchino rimasto ucciso in uno scontro a fuoco con i carabinieri

(PRIMAPRESS) - VICENZA - È fuori pericolo il vigile urbano operato ad un polmone dopo essere rimasto seriamente ferito da un colpo di pistola. Il fatto è accaduto questa mattina a Fara Vicentino quando un cittadino marocchino fermato da Carabinieri è morto in un conflitto a fuoco dopo aver sparato al vigile, che si era fermato per aiutare i militari. L'uomo fermato ha sottratto la pistola a un carabiniere mentre tentavano di immobilizzarlo con il taser, ma l'uomo ha cominciato a sparare e i militari hanno risposto al fuoco. I carabinieri sono intervenuti dopo la segnalazione che un uomo stava urlando, andando in escandenza,'Allah akbar'. In allarme i passanti. - (PRIMAPRESS)