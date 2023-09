Venezia: bimbo di 18 mesi morto a Portogruaro per un trauma alla testa. Si investiga sulle cause

(PRIMAPRESS) - VENEZIA - Un bambino di 18 mesi è morto in ospedale dopo essere stato trovato agonizzante in strada vicino a casa, con un ematoma alla testa dovuto a un grave trauma, forse l'esito di un incidente. Il fatto é avvenuto ieri sera a Portogruaro (Venezia). I carabinieri sono impegnati alla ricostruzione della tragedia, che i genitori non hanno saputo spieare in modo convincente. Una delle ipotesi è che il piccolo si sia allontanato e,finito in strada, possa essere stato investito da un'auto poi fuggita, ma non si escludono altre piste. - (PRIMAPRESS)