Vaticano, Papa nell’udienza ambasciatori: “Siamo in una guerra mondiale combattuta a pezzi”

CITTÀ DEL VATICANO - E' "una terza guerra mondiale combattuta a pezzi". Così il Papa in udienza con gli Ambasciatori di Islanda, Siria, Bangladesh,Gambia e Kazakhstan."Pensiamo a molti luoghi come il Sudan, la Repubblica Democratica del Congo, il Myanmar, il Libano e Gerusalemme (...). C'è poi,naturalmente, la guerra in corso in Ucraina, che ha portato sofferenza e morte", ha detto. "Quando impareremo dalla storia che le vie della violenza, dell'oppressione e dell'ambizione sfrenata di conquistare terre non giovano al bene comune?".