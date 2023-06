Usa: un F16 insegue un Cessna che non risponde al riconoscimento. Il velivolo si è schiantato in Virginia

(PRIMAPRESS) - USA - Un aereo Cessna con 4 persone a bordo si è schiantato dopo essere stato inseguito da caccia F-16 dell'aeronautica Usa. E' avvenuto a Washington. Nessun sopravvissuto allo schianto. Il jet da combattimento ha causato un boom sonico udito in tutta la regione. L'aereo era arrivato all'aeroporto di Long Island(New York),dove era diretto, ma poi avrebbe invertito la rotta senza comunicare con le torri di controllo.Lo schianto è avvenuto nel sud-ovest della Virginia. Il pilota del Cessna non avrebbe risposto alle chiamate degli F16. Ed è giallo per le presenze a bordo del Cessna. - (PRIMAPRESS)