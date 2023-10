(PRIMAPRESS) - USA - Gli Stati Uniti sarebbero in procinto di decidere per un possibile aiuto militare ad Israele dopo l'attacco di Hamas. Sul coinvolgimento dell'Iran nell'assalto ad Israele, un funzionario americano, citato dai media statunitensi, avrebbe detto che è presto per avere le prove di una complicità dell'Iran nell'operazione lanciata da Hamas. - (PRIMAPRESS)