Usa, evasione fisco Hunter Biden: il 26 luglio udienza di patteggiamento per evitare il carcere

Hunter Biden Jr, il figlio del presidente americano Joe andrà a processo per evasione Fisco il 26 luglio in Delaware davanti alla giudice distrettuale Maryellen Noreika, nominata da Donald Trump. Nell'udienza di patteggiamento, a cui dovrà presentarsi Hunter Biden, dovrebbe dichiararsi colpevole di due reati: uno di eva- sione fiscale e l'altro per aver mentito sull'uso di droga per acquistare un' arma, in base ad un accordo preliminare con l'accusa che gli eviterebbe il carcere. Lo riferisce il Washington Post.