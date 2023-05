Umbria: morti 4 giovani in incidenti stradali tra Perugia e Gubbio. Uno in gravi condizioni

(PRIMAPRESS) - PERUGIA - Quattro giovani hanno perso la vita a seguito di due incidenti stradali in provincia di Perugia. L'incidente più grave è avvenuto stamane sul raccordo autostradale Perugia- Bettolle, in località Torricella di Magione dove sono morti 3 giovani e un quarto versa in gravi condizioni. Per cause in corso d'accertamento, la loro auto è finita fuori strada e si è ri- baltata. Precedentemente, poco dopo la mezzanotte, era deceduto un altro giovane in un incidente avvenuto a Gubbio, sulla statale 219. - (PRIMAPRESS)