Ue: Mes contro Unione bancaria proposta da Meloni. Mercoledì discussione alla Camera sulle proposte delle opposizioni

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - L'Unione Europea preme sull'Italia perché ratifichi il controverso Mes. "E' importante - ha detto il presidente dell'eurogruppo Donohoe - ma spetta al Parlamento italiano decidere" La premier Meloni invece frena, ritiene che ci siano "strumenti più efficaci come l'Unione bancaria" e chiede un ragionamento "in un quadro più complessivo". La questione era stata sollevata già ieri dalla premier Meloni durante alcuni incontri nel corso della riunione dei leader Ue. Intanto mercoledì parte l'iter in Commissione Esteri alla Camera delle proposte di legge di ratifica del Mes presentate dalle opposizioni. - (PRIMAPRESS)