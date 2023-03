Ue: arriva l’accordo sull’e-fuel nonostante la contrarietà dell’Italia. Martedì forse la ratifica

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - "We have found an agreement with Germany on the future use of efuels in cars" ha scritto così su Twitter, il Vicepresidente della Commissione Europea Frans Timmermans, annunciando che l'intesa è stata raggiunta con la Germania soddisfatta e l'Italia molto meno. L'accordo è stato trovato e il ministro dei Trasporti tedesco Volker Wissing, ha dichiarato: "ora si apre la strada alla nuova immatricolazione dopo il 2035 di veicoli con motori a combustione che utilizzano solo carburanti a emissioni zero". l'Italia, si era opposta alla sola vendita di auto elettriche a partire dal 2035 e aveva chiesto una deroga per i carburanti sintetici (a bassissime emissioni e climaticamente neutri), deroga che Bruxelles ha accordato, ottenendo in cambio il via libera tedesco alla norma che blocca benzina e diesel. Martedì la possibile ratifica del provvedimento. - (PRIMAPRESS)