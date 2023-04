Ucraina: respinti 55 attacchi aerei e artiglieria russa. A Bakhmut e Marinka scontri in corso

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - Le unità delle forze armate ucraine hanno respinto più di 55 attacchi nemici nell'ultimo giorno. L'aeronautica militare ucraina ha lanciato sette attacchi contro gruppi russi, mentre unità delle truppe missilistiche e dell'artiglieria hanno colpito due aree in cui erano concentrati il ​​​​personale e l'equipaggiamento nemico. Lo ha detto lo stato maggiore delle forze armate ucraine in un aggiornamento mattutino, riferisce Ukrinform.

"Nonostante le pesanti perdite, il nemico continua a condurre la sua guerra di aggressione. Concentrano i loro sforzi principali sulla conduzione di operazioni offensive nelle aree di Lyman, Bakhmut, Avdiivka, Marinka e Shakhtarsk. Nell'ultimo giorno, unità delle forze di difesa dell'Ucraina ha respinto più di 55 attacchi nemici sui settori indicati del fronte. Le battaglie più feroci per Bakhmut e Marinka sono in corso", afferma il rapporto. - (PRIMAPRESS)