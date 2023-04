Ucraina, ferimento giornalista Zunino a Kherson. Kuleba (Esteri): “Faremo di tutto per l’assistenza”

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - Il ministro degli Esteri ucraino Kuleba, che oggi era a Roma per il Bilaterale sulla ricostruzione dell'Ucraina alla notizia del ferimento del giornalista collaboratore di Repubblica, Corrado Zunino ha dichiarato: "faremo tutto per aiutare Zunino. Nel momento in cui ho appreso la notizia di questo evento infausto, ho contattato le nostre forze militari che mi hanno dato i dettagli del caso". Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino Kuleba in merito al ferimento a Kherson di Zunino. Il ministro ha poi confermato che il collaboratore-traduttore che accompagnava il giornalista di Repubblica è rimasto ucciso sotto i colpi dei russi,aggiungendo che le forze armate ucraine "faranno tutto quello che possono per aiutare" il giornalista ferito. - (PRIMAPRESS)