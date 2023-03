Ucraina, attacco missilistico russo a Sloviansk a 40 km da Bakhmut nel cuore del conflitto. Due vittime

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - Un attacco missilistico sulla città di Sloviansk, nell'est dell'Ucraina, ha ucciso due persone che si trovavano in auto e ne ha ferite altre 30, distruggendo immobili amministrativi e uffici. Lo ha scritto sul suo profilo Facebook il governatore Pavlo Kyrylenko, preci- sando che gli attacchi sono avvenuti con due missili S300 nella notte. Le due vittime si trovavano in due automo- bili nel centro della città.Degli oltre 30 feriti,5 sono molto gravi. Sloviansk è a 40km in linea d'aria da Bakhmut,dove russi e ucraini si combattono.

Esplosioni e incendi si sono verificati ieri sera anche su Kiev, causati da un attacco di droni russi. Lo hanno reso noto le autorità locali, citate dal Kyiv Independent. L'ammini- strazione militare dell'oblast della capitale ucraina ha comunicato di aver abbattuto tutti i velivoli senza pilota usati dalle forze di Mosca per l'attacco, avvenuto poco dopo le 22 ora loca- le (le 21 in Italia).I vigili del fuoco sono intervenuti nei distretti di Sviatoshynskyi e Obolonskyi, a Kiev. Non si segnalano vittime o feriti. - (PRIMAPRESS)