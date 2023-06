Uccisione Akwasi: oggi la convalida dell’arresto per i 2 sedicenni di Pomigliano d’Arco

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Compariranno oggi davanti al giudice per le indagini preliminari del tribunale dei minori di Napoli, nell'udienza di convalida del fermo per i due ragazzi che hanno massacrato di botte un senzatetto a Pomigliano d'Arco (Napoli). I due 16enni sono accusati di omicidio volontario aggravato dai futili motivi e dalla crudeltà. La vittima, Akwasi Adofo Friederick, 43 anni,era ghanese. Hanno partecipato in centinaia di persone,ieri, alla fiaccolata organizzata dal parroco. Un gruppo di giovani ha esposto uno striscione con la scritta "A Pomigliano si muore di indifferenza e razzismo". - (PRIMAPRESS)