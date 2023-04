Tv: Franco Di Mare a "Frontiere" su Rai 3 (16,30) racconta i conflitti oltre le trincee

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sarà la guerra oltre i colpi di cannone, missili e droni, quella raccontata da "Frontiere" in onda domani 15 aprile (16,30) il programma su Rai 3 condotto da Franco Di Mare. C’è un imprenditore russo, forse una spia, fuggito rocambolescamente da Milano. C’è il dossier dell’Intelligence americana rubato e diffuso on line e c’è un giornalista del Wall Street Journal arrestato a Mosca per essere, forse, usato come ostaggio per uno scambio di prigionieri. Nel conflitto ucraino il fronte dell’Intelligence sta diventando importante tanto quanto quello delle trincee e le dinamiche ricordano sempre più quelle della Guerra Fredda. Saranno ospiti l’analista politico ed esperto di strategie militari Andrea Margelletti e l’esperto di politica interazionale Edward Luttwak. Interverranno anche i giornalisti Marta Serafini del Corriere della Sera, Jacopo Iacoboni de La Stampa e Micol Flammini de Il Foglio. - (PRIMAPRESS)